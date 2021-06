UPA deixa de ser referência para consultas de Covid-19, em C. Mourão

A partir desta terça-feira (22), pacientes com sintomas de Covid-19 devem procurar o Centro de Triagem (instalado na Praça da Juventude) e não mais a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O comunicado é da Secretaria Municipal de Saúde, que montou a nova estrutura especificamente para essa finalidade.

“Agora a UPA não atende mais consultas e triagem. Esse atendimento agora será feito no Centro de Triagem e pelas unidades de Saúde do Cohapar e Jardim Alvorada. A UPA receberá os pacientes com necessidade de observação”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O Centro de Triagem fica a pouco mais de 50 metros da UPA e foi montado para dar suporte ao atendimento de pacientes com sintomas. A estrutura passou por adequações, com divisórias e instalações diversas para funcionar como um consultório.