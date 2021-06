2º Carneiro no Buraco drive thru será realizado em Campo Mourão

Assim como já ocorreu no ano passado, por conta da pandemia da covid-19, o prato típico de Campo Mourão, Carneiro no Buraco, será novamente servido pelo sistema drive thru.

O evento está marcado para o dia 18 de julho e os convites já estão à venda, ao custo de R$ 50,00 cada um – com arroz , salada, pirão e carneiro no buraco. A retirada dos combos, preparados pelo Buffet Mundial, será no Recanto do Criador, no Parque de Exposições, das 10h até 14s.

Os convites podem ser adquiridos no Pet Shop Mundo Animal (em frente ao Paraná Supermercado do centro); Club Rosa (esquina da Prefeitura Municipal), ou na Anjos Colchões ( ao lado das Lojas Americanas). Mais informações, pelo Whatsapp 9 99252268, com Carlinhos.