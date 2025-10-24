Unimed Campo Mourão completa 36 anos de uma história escrita por meio do cuidado

“Quando pessoas visionárias engajadas em uma causa se unem, ali se faz presente o compromisso de transformar tudo ao seu redor. Isso porque além da união, existe a comunhão de um mesmo propósito. No nosso caso, cuidar das pessoas!”

As aspas são do atual diretor-presidente Unimed Campo Mourão, o médico ginecologista Dr. Antonio Carlos Cardoso. Fundada em 24 de outubro de 1989, por 22 médicos, a cooperativa de saúde pertencente ao Sistema Unimed tem marcos importantes em sua trajetória: a promoção do trabalho médico com qualidade e excelência, a geração de empregos, prêmios, a intercooperação e, nos últimos anos, vem se consolidando ainda mais em serviços e produtos, principalmente com a construção do Hospital Regional Unimed, previsto para inaugurar no primeiro semestre de 2026.

O primeiro presidente da cooperativa foi o conhecido pediatra Dr. Makoto Ogata, que teve em sua gestão os médicos Pompeu Petean Filho (vice-presidente) e Valdir Renato Bozz (superintendente), para dar o pontapé inicial na empreitada de oferecer melhores condições para o trabalho médico na cidade e na região, fortalecendo a categoria, além de proporcionar uma assistência médica de qualidade para a população.

“A Unimed foi uma quebra de paradigma para a organização do trabalho médico na cidade e esse pioneirismo do Dr. Makoto. E creio que ele, junto com os demais médicos, plantou uma semente que veio em um pacote o qual eles não tinham ideia do que tinha nesse pacote. E isso cresceu e tomou um rumo que nem eles imaginavam”, disse Cardoso, ao lembrar do legado da primeira diretoria da cooperativa.

Desde então, já se foram 11 gestões, com médicos de grande importância que estiveram à frente da Unimed Campo Mourão, ajudando a transformá-la em uma das maiores empresas do município. “Hoje a nossa cooperativa, entre as Unimeds de médio porte aqui no Estado, é uma das que mais se destaca em sustentabilidade econômica, na gestão dos serviços e recursos, com resultados de excelência”, apontou Cardoso.

Atualmente, a Unimed Campo Mourão conta com 148 médicos cooperados, mais de 300 colaboradores diretos, além de ampla rede de atendimento com serviços próprios e credenciados à disposição para atender os quase 33 mil beneficiários, além de convênios parceiros e particulares.

HOSPITAL REGIONAL UNIMED

“O futuro é agora. Basta olhar no horizonte, forçar os olhos e conseguimos vislumbrar a construção do nosso hospital, no Jardim Bela Vista. Ou seja, o futuro está sendo escrito, e terá o seu coroamento com a entrega do tão aguardado Hospital Regional Unimed”, afirma Dr. Antonio Carlos Cardoso, ao falar dos próximos passos da cooperativa.

O mais novo empreendimento da Unimed Campo Mourão está próximo de se tornar uma realidade. O Hospital Regional Unimed (HRU) tem previsão para ser inaugurado no primeiro semestre de 2026, com diversos serviços de alta complexidade para agregar ao ramo da saúde de toda a região.

Para o presidente da cooperativa, a nova unidade será um marco não apenas na história da Unimed, mas também da população que terá à disposição um serviço de saúde completo e moderno. “Será um presente para a comunidade médica e para toda a população, e será uma mudança uma mudança de chave para a saúde de Campo Mourão”, completou Cardoso.

O HRU terá mais de 10 mil metros quadrados, e contará com serviços de imagem com raio-X, tomografia computadorizada, unidade de terapia intensiva (UTI), 90 leitos de internamento, além de quatro salas cirúrgicas de última geração.

SERVIÇO UNIMED

Se nos primeiros anos de atuação da Unimed Campo Mourão, as gestões estavam comprometidas em organizar o trabalho médico e estreitar o relacionamento intercooperativo dentro do Sistema Unimed, no início dos anos 2000, a cooperativa viu a necessidade de profissionalizar os seus serviços.

“Observamos que a nossa missão era muito maior, e que precisaríamos oferecer serviços mais completos aos nossos beneficiários”, afirmou o presidente, ao lembrar que o primeiro recurso próprio foi o prédio da atual sede cooperativa, que já contou, inclusive, com academia, mas que agora atende demandas administrativas, como atendimento ao cliente, liberação de guias e venda de planos.

Mas foi a partir de 2016 que a operadora, iniciou de fato a abertura dos seus serviços assistenciais próprios, como o Espaço Saúde Unimed, voltado para terapias especiais para tratamentos do neurodesenvolvimento. Já em 2017, foi inaugurado o setor de Oncologia. E, em 2018, a abertura do Hospital Unimed Unidade Centro, no antigo prédio da Policlínica São Marcos, veio como estratégia de administração dos serviços e que se tornou o principal mote de trabalho para médicos cooperados e parceiros, o qual a cooperativa mantém até hoje.

Além disso, outro recurso próprio da cooperativa é o Núcleo de Atenção à Saúde (NAS-Unimed), inaugurado em julho de 2024, que mantém ativo os serviços de Atenção Personalizada à Saúde, para gerenciamento integral da saúde do paciente com o Médico de Família e Comunidade, e o Laboratório Unimed, para exames laboratoriais de análises clínicas.

“O NAS foi uma proposta de verticalização, de visão de futuro, que vimos a necessidade de planejar um espaço com serviços ampliados à disposição dos beneficiários, no intuito de agregar sustentabilidade ao nosso negócio”, afirmou o presidente da cooperativa.