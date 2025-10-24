Incêndio em aviário mata 65 mil pintainhos em Campo Mourão

Um incêndio em um barracão de aves na região da comunidade KM 128, em Campo Mourão, matou pelo menos 65 mil pintainhos, além de destruir completamente a estrutura do local.

O fogo teve início por volta da 1 hora desta madrugada e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A equipe teve muito trabalho no combate às chamas devido ao material constituído de alvenaria, metal e lonas. Todos os cilindros de oxigênio disponíveis foram utilizados pelos bombeiros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram cerca de quatro horas de trabalho exaustivo, consumindo cerca de 10 mil litros de água.

O barracão de aproximadamente 2 mil metros quadrados foi totalmente destruído. A princípio o fogo teria sido provocado por um curto-circuito, mas as causas oficiais do incidente ainda serão apuradas.