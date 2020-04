Prática de atividade física e alimentação saudável ajudam o sistema imunológico combater o Covid-19

Inúmeros estudos já comprovaram que a prática de atividade física moderada e uma alimentação mais saudável ajudam a reforçar o sistema imunológico. A pergunta é – O que você está fazendo neste momento de distanciamento social e risco de contaminação pelo Covid-19 para melhorar sua imunidade?

Uma empresa Mourãoense desenvolveu um método inovador e 100% online (clique aqui e conheça), que ajuda as pessoas a melhorar seus hábitos, aumentando assim sua imunidade, saúde física e mental sem sair de casa. Tudo isso com muita interação, plataformas fáceis de usar e apoio de um grupo multidisciplinar com profissionais de altíssima qualidade.

A Coach do Programa, Rosimar Machado, afirma que o Programa tem ferramentas poderosas para ajudar as pessoas alcançarem grandes conquistas para seu corpo, como fortalecimento, redução de gordura corporal, ganho de massa magra, aumento da imunidade, regulação de níveis de colesterol e triglicerídeos, a melhora da capacidade cardiorrespiratória entre outros. “Mas um dos ganhos de maior impacto fica no campo mental, pois além dos benefícios que a própria atividade física traz a mente, ainda oferecemos interação diária online e ao vivo com os profissionais e com a turma, o que pode contribuir muito neste momento de distanciamento social, somados ao uso de técnicas milenares como é o caso da Yoga que comprovadamente ajuda na diminuição da ansiedade e stress”. (clique aqui e conheça)

Segundo os idealizadores, durante o processo as participantes são guiadas pela Coach do Programa a definir seu objetivo de forma clara e que tenha forte significado pessoal para os 60 dias de participação. A partir daí a aluna recebe acesso ao aplicativo desenvolvido pela empresa que a acompanha e faz o controle de sua meta e atividades semanalmente. Tudo com conquista de pontos num processo de gamificação que inclusive sorteia prêmios entre as melhores colocadas. (clique aqui e conheça)

No início do Programa as participantes passam por uma consulta online com a Nutricionista (que neste momento está autorizada pelo Conselho de Nutrição), e recebe a prescrição de um cardápio personalizado para ajudar a alcançar seus objetivos já definidos e ainda melhorar a qualidade de sua alimentação de uma forma geral.

Depois se inicia um período de 60 dias, onde a participante tem suas metas semanais de atividades a realizar, com as quais vão somando pontos no APP. As alunas terão acesso a 8 aulas online ao vivo e com muita interação toda semana. (clique aqui e conheça)

As aulas das modalidades de Yoga, Pilates, Funcional em Jejum e Ritmos terão duração aproximada de 40 minutos e todas as aulas ficarão gravadas no Portal do Programa.

As alunas poderão cumprir suas metas de atividades semanais participando das aulas online ao vivo ou realizando suas aulas preferidas em qualquer outro momento que se adeque melhor a sua rotina, já que terá acesso a todas as gravações. Ressaltando que é possível pontuar realizando qualquer outra atividade de sua preferência. (clique aqui e conheça)

Após os 60 dias iniciais, os participantes ainda terão encontros de Coaching online durante os próximos meses (com 180 d e 365 d) para ajudar na busca de novas metas para o corpo e saúde. Todos terão acesso à plataforma e a todas as gravações das aulas durante o período de 12 meses para que possam continuar tendo conquistas após a fase inicial de 60 dias.

De acordo com os organizadores, as inscrições para o Programa Meta60.fit são super limitadas e o Programa terá início no dia 03 de maio.

Se você quer saber mais informações ou mesmo se inscrever, acesse o link abaixo para visitar o site:

Link: https://meta60.fit/?id=615