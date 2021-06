Unidades de Saúde retomam atendimento o dia todo a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 1º de julho, todas as unidades de saúde voltarão ao horário normal de atendimento, exceto as UBS Cohapar (referência de Covid) e Pio XII, que estará atendendo somente Odontologia. O horário volta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A UBS do Jardim Alvorada, que estava atendendo somente Covid, também volta ao atendimento geral.

GRIPE

Continua a campanha de vacinação contra Influenza H1N1 (gripe) para a população em geral a partir de seis meses de idade. No sábado (3), haverá o dia D da campanha, das 8 às 13 horas, nas unidades Damferi, C.S.U, Urupês, Modelo, Paulista e Alvorada.

“Vale lembrar que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 15 dias para receber a vacina contra gripe”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.