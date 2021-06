CM/Futsal visita o Ampére pelo Campeonato Paranaense

Décimo lugar na tabela de classificação com 12 pontos em 09 jogos, o Campo Mourão Futsal entra em quadra na tarde desta quarta-feira (30), às 17h00, para tentar mais um resultado positivo, fora de casa, no Campeonato Paranaense, depois da vitória em Toledo no último domingo, por 4 a 2.

O duelo desta tarde será no Sudoeste do Paraná, contra o Ampére, que tem 09 pontos em 09 jogos e é 12º colocado na classificação. O time da casa, assim como Campo Mourão, luta para se aproximar do bloco da frente e tentar uma vaga entre os quatro melhores do Estadual.

A Integrado Carneiro TV e Objetiva TV transmitem o jogo ao vivo a partir das 16h45 nos canais oficiais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).