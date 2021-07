Unidade de Saúde do Cohapar volta atender atenção básica

A partir da próxima segunda-feira (26), a Unidade de Saúde do Conjunto Cohapar volta a atender na atenção primária. O atendimento para pacientes com sintomas respiratórios estará concentrado no novo Centro de Triagem, montado pela Secretaria Municipal de Saúde na Praça da Juventude (próximo da UPA).

“Graças a Deus constatamos uma queda significativa no número de casos positivos e a estrutura que montamos no Centro de Triagem tem capacidade para atender. Além disso, há a necessidade de retomarmos o atendimento da atenção básicas nas unidades que vinham dando suporte ao atendimento Covid”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

A estrutura do Centro de Triagem passou por adequações para dar suporte à UPA, que está sendo utilizada como um mini-hospital municipal. Com o avanço da vacinação, que nesta sexta-feira está na faixa etária de 37 anos, o número de moradores com o vírus ativo vem caindo, assim como os casos suspeitos.