Inscrições neste sábado para castração de animais na praça central

O município de Campo Mourão, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do governo do Estado, vai receber inscrições para 405 castrações de animais. As inscrições podem ser feitas neste sábado (24), na Praça da Catedral São José, a partir das 8 horas. As castrações serão realizadas gratuitamente nos dias 3 e 4 de agosto.

A secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Shelly Nogueira, explica que só podem se inscrever famílias cadastradas em programas sociais, com renda máxima de até dois salários mínimos e que têm até dois animais para serem castrados. É a segunda vez que o município é contemplado.

“Pedimos para que as pessoas não levem o animal nem crianças no dia da inscrição. Somente deve comparecer o tutor, lembrando sempre da necessidade do uso de máscaras e distanciamento social”, esclarece a secretária. Os documentos exigidos são RG e CPF, comprovante de residência atualizado, cartão Bolsa Família ou comprovante de renda.

Serão atendidos animais de 6 meses a 7 anos, macho ou fêmea de qualquer porte. A iniciativa faz parte do programa Casatrapet e o objetivo é o controle populacional de animais. Segundo o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Marcio Nunes, o Paraná é o primeiro Estado brasileiro a desenvolver um programa coletivo de castração gratuita.