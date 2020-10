Unicampo, Acicam e Município em parceria no Outubro Rosa

Nesta semana, a Faculdade Unicampo, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e o Município firmaram parceria para o desenvolvimento de ações relacionadas ao Outubro Rosa. O objetivo principal do movimento Outubro Rosa é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e – mais recentemente – também sobre o câncer de colo do útero.

O objetivo principal da parceria é ampliar o número de mulheres de Campo Mourão atendidas com exame preventivo de câncer de mama e de colo de útero, por meio de uma ampla mobilização junto à comunidade, com a realização paralela de ações de conscientização.

“Os acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Unicampo estarão mobilizados em ações para que o maior número possível de mulheres de Campo Mourão faça os exames preventivos. Infelizmente, muitas mulheres ainda não fazem os exames e a incidência de câncer de mama e de colo de útero é altíssima”. O alerta é da coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Unicampo, Rosemeire do Carmo Martelo Cruz, que acrescenta: “Nos estágios iniciais, a doença é assintomática e o diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento e cura”.

Já o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, conclama empresários a aderir ao Outubro Rosa e a liberar as funcionárias para a coleta agendada de material para exame. “Milhares de mulheres atuam diretamente nas empresas de Campo Mourão, como proprietárias, gestoras ou funcionárias. É essencial que façam esses exames preventivos, pois a vida é o nosso maior patrimônio”, destaca o líder empresarial.

Dados do Instituto Nacional de Câncer estimam 66.280 novos casos no Brasil só em 2020. Em média, dois milhões de mulheres são diagnosticadas com câncer de mama por ano no mundo. Esse tipo de câncer está entre os três mais comuns, ao lado do câncer de pulmão e colorretal.

Mais informações podem ser obtidas na Faculdade Unicampo de Campo Mourão por meio do telefone 044 3016 7100 ou ainda por meio do site www.faculdadeunicampo.edu.br