Faculdade Unicampo promove Vestibular on-line para 13 cursos

A Faculdade Unicampo – Campus de Campo Mourão e Terra Boa, prepara-se para abrir as inscrições para o vestibular/2021, que será totalmente online. No total serão oferecidas mais de 500 vagas nos 13 cursos de graduação mantidos pela Instituição, que em 2020 completa 10 anos de funcionamento.

Estes são os cursos ofertados: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Estética e Cosmética, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Fisioterapia, Gestão Comercial, Gestão de Agronegócio, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, Processos Gerenciais e Serviço Social.

O curso de Enfermagem oferece vagas para os períodos vespertino e noturno. Já os cursos de Engenharia Agronômica, Gestão de Agronegócios e Processos Gerenciais são ministrados no campus da Faculdade Unicampo, em Terra Boa. A sede da instituição, em Campo Mourão, está localizada às margens da rua Rosalina Maria Ferreira, n° 927 (saída para Cascavel – BR 369).

Os cursos podem ser financiados em até 100 por cento e a instituição não exige fiador, além de oferecer descontos de até 50 por cento.

UNICAMPO

O diretor da Faculdade Unicampo, Renato Pacholek, ressalta que o corpo docente da instituição é formado por profissionais renomados e com grande qualificação. “O excelente desempenho alcançado pelos diversos cursos nas avaliações do Ministério da Educação evidenciam a qualidade do ensino ofertado, a elevada qualificação do corpo docente e também a sólida estrutura ofertada pela instituição em termos de biblioteca, laboratórios e outros espaços para o desenvolvimento de atividades complementares”, acrescenta o dirigente.

Mais informações os interessados podem obter diretamente na Faculdade Unicampo ou pelos telefones (44) 99748-0880, (44) 3016-7100 ou 0800-600-5059. Também pelo e-mail [email protected] ou site da instituição: www.faculdadeunicampo.edu.br