Última semana de vacina contra pólio terá horário especial em 4 UBS e atendimento nos CMEIs

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite termina na próxima sexta-feira, dia 9 de setembro. Para tentar atingir ou pelo menos aproximar-se da meta de cobertura, a Secretaria de Saúde adotou algumas estratégias para a imunização de crianças a partir de um ano e menores de cinco anos.

Nesta semana, a sala de vacina do Centro Social Urbano (Avenida Afonso Botelho), funcionará das 7h30 às 19 horas (exceto na quarta-feira, feriado nacional). Nas Unidades de Saúde Urupês, Cohapar e Alvorada as salas de vacina funcionarão das 7h30 às 17 horas.

A vacina contra polio também será levada, na quinta e sexta-feira (dias 8 e 9), nos Centro Municipais de Educação Infantil (CMEIs), conforme agenda prévia com as direções. É necessário levar a carteirinha de vacinação. “Vamos realizar a vacina no horário de entrada das crianças, que deverão estar acompanhadas pelo responsável. Após o fechamento do portão, continuaremos realizando a vacina nas UBS”, informa a gerente da Atenção Básica, Suelen Lima.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 4.800 crianças. A mobilização nacional é uma estratégia do Ministério da Saúde para garantir que a poliomielite (também conhecida por paralisia infantil), continue erradicada no país.