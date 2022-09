Atletas do Projeto S-Natação Paralímpica representam o Paraná em Paralimpíadas

Seis atletas do Projeto S – Natação Paralímpica da Fundação de Esportes de Campo Mourão estão em São Paulo onde representarão o Paraná no Regional 03 das Paralimpíadas Escolares 2022. A finalidade da competição é estimular a participação dos estudantes com deficiência dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

A equipe paranaense será representada por 17 atletas. Os atletas convocados são: Erick de Campos de Jesus, Felipe de Araujo Ferreira, Kauê Henrique Correia da Silva, Luan Iorino, Milena Vitória Matté Nunes e Thamylles de Fátima dos Santos. Eles são treinados pelo técnico e coordenador do projeto, Marcelo Alfredo.

A classificação para esta competição foi conquistada na fase final do 68º Jogos Escolares do Paraná, realizada em Campo Mourão no dia 22 de julho, quando os atletas mourãoenses conquistaram 16 medalhas.

O Regional 03 das Paralimpíadas Escolares 2022 será de 7 a 9 de setembro e é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, do Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial de Esporte e do Governo do Distrito Federal. Os medalhistas neste Regional estarão classificados para as Paralimpíadas Escolares Brasileira, que serão realizadas também em São Paulo no mês de novembro.