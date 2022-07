UBS vão funcionar até 21 horas para vacinação geral

A partir desta quarta-feira (13), as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde Urupês, Centro Social Urbano, Cohapar e Paulista estarão abertas até as 21 horas três vezes por semana: terças, quartas e quintas-feiras. O atendimento será voltado a atualização da caderneta de vacinação da população.

A medida adotada pela Secretaria Municipal de Saúde atende a adesão do Estado do Paraná ao movimento “Vacina Mais”, em razão da queda nas coberturas vacinais. A campanha é promovida pela Organização Panamericana de Saúde (Opas), para ampliar a imunização da população.

DIA D

O dia 23 de julho será dedicado a mobilização Estadual do movimento, quando o atendimento em Campo Mourão será nas salas de vacina das Unidades Básicas do Damferi, Modelo, Tropical e Alvorada, das 8 às 12 horas.

A cobertura vacinal sempre foi uma característica reconhecida no Brasil e responsável pelo controle e erradicação de várias doenças. No entanto, vem caindo nos últimos anos e deixando milhões de pessoas em risco. A imunização insuficiente também resultou no retorno do sarampo ao Brasil.

PREVENTIVOS

Nas próximas quartas-feiras (dias 13, 20 e 27 de julho), além da vacinação também serão realizados os exames preventivos para mulheres. O intuito é a detecção precoce de câncer do colo uterino e de mama.