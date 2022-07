Velório de Tucano começa às 16h30, no Prever

O velório do vereador de Campo Mourão, Sidney Ronaldo Ribeiro, 44 anos, o “Tucano”, que morreu em um acidente de moto nesta madrugada, será velado a partir das 16h30 desta terça-feira, na capela do Sistema Prever.

Já o sepultamento está marcado para amanhã, às 10h30, no cemitério São Judas Tadeu. Tadeu morreu no início da madrugada de hoje ao cair da moto que conduzia no trevo de acesso à Perimetral Tancredo de Almeida Neves, na saída para Maringá.

OLIVINO ASSUME VAGA

Com a morte de Tucano, a cadeira deixada por ele na Câmara de Vereadores será assumida pelo ex-vereador Olivino Custódio. Com 832 votos nas eleições de 2020, ele ficou como primeiro suplente do PSD.

Olivino, que por duas vezes foi presidente da Câmara, vai para o quinto mandato no Legislativo de Campo Mourão.