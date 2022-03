Trabalho de campo de combate a dengue neste sábado nos bairros mais afetados

Com 27 casos de dengue confirmados e dezenas de suspeitos que podem ser confirmados na próxima semana, agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde intensificaram, neste sábado (5), o trabalho de campo nos bairros com maior número de casos. Uma caminhada ecológica, com carro de som e panfletagem com abordagem aos moradores foi realizada nos jardins Alvorada, Santa Nilce e Bandeirantes.

Segundo a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz, na próxima semana será realizada outra ação em parceria com o Sesc e também reativado o Comitê Gestor. “A dengue não é um problema da prefeitura, é de todos. Se não tivermos a colaboração dos moradores todo esse trabalho não terá efeito”, observa Nalva.

Segundo ela, 70 por cento dos focos do mosquito Aedes aegypti são encontrados no lixo reciclável descartado irregularmente nas vias públicas e dentro dos quintais das residências. “As pessoas precisam ter consciência sobre o local correto de colocar o lixo, que é uma coisa muito simples”, reforça a coordenadora, ao lembrar que a dengue também pode matar.

O trabalho de campo é realizado diariamente, com vistorias, orientações, notificações e bloqueios onde há casos confirmados e suspeitos, assim como pulverização. Também são realizadas palestras em escolas e empresas. “A Vigilância Sanitária já aplicou várias multas e continua notificando moradores que não tomaram providências”, acrescenta.