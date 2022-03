Frentista de posto vendia drogas no local de trabalho em Campo Mourão

Um homem de 52 anos foi encaminhado pela Polícia Militar na noite dessa sexta-feira (4), depois de ter sido flagrado com cocaína durante uma abordagem.

No carro dele, que estava estacionado ao lado do seu local de trabalho, os policiais localizaram mais duas porções da mesma substância. O que chama a atenção é que o homem é frentista de um posto de combustíveis no jardim Nossa Senhora Aparecida, e estaria comercializando o entorpecente durante o seu horário de trabalho no posto.

Os policiais chegaram até o suspeito após uma denúncia no 181 e no WhatsApp denúncia do 11° BPM dando conta que uma pessoa estaria vendendo drogas no local.

Antes de realizar a abordagem, os policiais constataram que o funcionário entregou algo a três pessoas em momentos diferentes, e que logo depois, essas pessoas coincidentemente foram ao banheiro do posto, fato que correspondia à denúncia recebida anteriormente.

Com base nestas informações e no que foi presenciado pela equipe no local, os policiais realizaram a abordagem e apreenderam a droga e R$ 152,00 que estavam no bolso do suspeito. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.