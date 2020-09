Toque de recolher é flexibilizado e delivery está liberado

Novas decisões do Comitê Municipal de Gestão de Crise em relação as medidas de prevenção e enfrentamento da epidemia da Covid-19 serão publicadas em decreto nesta sexta-feira (11). A maioria das medidas estão mantidas, porém foi reduzido o horário do toque de recolher, que passa a ser da meia noite às 6 horas da manhã. No decreto anterior era às 22 horas.

Outra novidade diz respeito ao delivery (entrega de lanches e outros alimentos), que a partir desta sexta-feira (11) estará liberada, sem restrição de horário. A decisão foi tomada após análise do Comitê das reivindicações apresentadas na quarta-feira por representantes dos ramos de lanches e hamburguerias.

O coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco, ressalta que o Comitê reúne-se toda semana para deliberar sobre a situação da pandemia na cidade, analisar as reivindicações do comércio e outros assuntos ligados ao tema. “As decisões são tomadas por um colegiado de profissionais e tanto podem ser flexibilizadas como retomadas a qualquer tempo”, esclarece o coordenador.