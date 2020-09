CM/Futsal muda o foco e vai a Siqueira Campos neste sábado

Virar a chave e voltar todas as atenções para o Paranaense Chave Ouro. Este é o objetivo do Campo Mourão Futsal, que neste sábado (12) vai a Siqueira Campos (Norte do Paraná), encarar os donos da casa no segundo compromisso da competição estadual, em mais um jogo difícil marcado para às 19h00 no ginásio Raulino Ceccon.

Ainda em fase de ajustes, o time mourãoense vem de derrota pela LNF na última quarta-feira (09), quando perdeu em casa para o Tubarão (SC), mas estreou com vitória no Estadual, goleando o Palmas (Sudoeste do Paraná), por 5 a 2, fora de casa.

Sem poder contar com o pivô Sinoê e o ala Betinho, ambos em tratamento, a delegação mourãonse viaja nesta sexta-feira e o objetivo é conquistar mais um resultado positivo em Siqueira Campos, apesar da dificuldade da partida, e melhorar o desempenho técnico e tático para a sequência da Liga Nacional.

AO VIVO

O jogo terá transmissão da Integrado Carneiro TV, no Facebook e YouTube do Campo Mourão Futsal, numa parceria com a Musical FM 100,9.CM/Futsal