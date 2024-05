Todos os municípios já estão aplicando a vacina contra a gripe para maiores de seis meses

Os 399 municípios do Paraná já estão vacinando toda a população a partir de seis meses de idade contra a gripe. A liberação do Ministério da Saúde aconteceu no dia 2 de maio. Desde então a Secretaria de Estado da Saúde vem reforçando e orientando as prefeitura para incentivar e promover ações para o aumento na adesão das pessoas à 26ª Campanha Nacional contra a Influenza. As doses estão disponíveis nas 22 Regionais de Saúde do Paraná, que abrangem todo o território paranaense.

A Sesa orienta os municípios a criarem suas próprias estratégias, desde a realização do Dia D de vacinação, busca ativa de não vacinados, vacinação nas escolas, vacinação para além das unidades de saúde, checagem da caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas, entre outros. A mobilização é para aumentar os índices da cobertura vacinal.

“A campanha nacional encerra neste mês, por isso quanto mais pessoas vacinarmos, mais preparados estaremos, o que reflete diretamente nos serviços de saúde. A vacinação é a principal estratégia para evitar sobrecarga nos atendimentos em hospitais e Unidades Básicas de Saúde. Precisamos garantir essa proteção”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Londrina (61.709), Maringá (59.010), Cascavel (36.586), Ponta Grossa (34.096), São Jose dos Pinhais (28.870) e Curitiba (28.727) são os municípios que mais contabilizam doses aplicadas, de acordo com a plataforma nacional. Boa Esperança do Iguaçu (212), Nava Aliança do Ivaí (251) e Jardim Olinda (275) foram os municípios que menos vacinaram. As prefeituras têm 60 dias para transmitir e atualizar os dados do painel.

Antes do dia 2 de maio o imunizante estava liberado apenas para os públicos prioritários, mas por conta da baixa adesão e da chegada do inverno, a Sesa recomendou a ampliação da cobertura vacinal, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Desde a mudança do público-alvo, 119.424 doses foram aplicadas, aumentando para 1.167.125 o número de paranaenses que já receberam a vacina contra a gripe.

A campanha iniciou em 25 de março e segue até ao fim do mês. A vacina é gratuita e possui três tipos de cepas de vírus combinadas: A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria), conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Agência Estadual de Notícias