Fraternidade O Caminho prepara o 13º Louvor Junino

A comunidade Fraternidade O Caminho de Campo Mourão, prepara a 13ª edição do Louvor Junino, evento que será realizado no dia 8 de junho, a partir das 16 horas, na Vila Franciscana, com celebração da missa.

No local haverá diversas barracas com brincadeiras e comidas típicas, com venda de pastel, pipoca, pinhão, frango frito, canja, caldos, chá de amendoim, sucos e refrigerantes. Também haverá atrações musicais e show de prêmios eletrônico, totalizando R$ 40 mil.

As cartelas, no valor de R$ 50,00, já estão à venda durante as missas, com os membros da comunidade e também no comércio de Campo Mourão e região. Sobre o show de prêmios, o primeiro será de R$ 25 mil; o segundo, de R$ 10 mil, e o terceiro, de R$ 5 mil.

A arrecadação obtida com do Louvor Junino será destinada para a continuidade da construção da Capela de Adoração Perpétua, cuja obra já foi iniciada e pode ser visitada pela comunidade.

Atualmente a capela fica localizada na Vila Carolo, junto com a paróquia. Porém, como a área nas proximidades foi loteada, a igreja viu a necessidade de transferir a capela de adoração para outro ponto, onde seja um espaço mais reservado e de silêncio para adoração.

A comunidade Fraternidade O Caminho, onde acontecerá o Louvor Junino, está situada na saída para Araruna, Rodovia PR-558, próximo à Santa Casa.