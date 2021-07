Testes de hepatites nesta semana no SAE

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão vai intensificar nesta semana, até dia 30 de julho, os testes rápidos de hepatite B e C, no Serviço de Atendimento Especializado (SAE). A campanha marca o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, comemorado em 28 de julho. Em Campo Mourão, este ano já foram registrados 12 novos casos de hepatites virais, sendo 6 mulheres e 6 homens, todos em tratamento.

Segundo a enfermeira Ana Lúcia Cardoso, a doença pode causar a infecção crônica do fígado e até se tornar câncer na idade adulta. Entre os sintomas da hepatite estão mal estar, dor abdominal, febre baixa, dor de cabeça, fadiga, vômitos e pele amarelada. Ainda não se tem uma vacina para a hepatite C. A vacina contra o tipo B está disponível nas Unidades de Saúde e sua imunização ocorre em três doses.

Profissionais do sexo, trabalhadores da área de saúde, coletores de lixo, usuários de drogas injetáveis, índios, vítimas de abuso sexual, doadores de sangue, pessoas reclusas, dentre outras podem e devem procurar as Unidades de Saúde para se vacinarem.

O Ministério da Saúde, por meio do seu Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde, vem cumprindo uma série de metas e ações integradas de prevenção e controle nos níveis de gestão do Sistema Único de Saúde. No Brasil, enquanto a hepatite B é mais frequente na faixa etária de 20 a 49 anos, a hepatite C acomete mais pessoas entre 30 e 59 anos.

Realizar o diagnóstico precoce das hepatites é um dos principais determinantes para evitar a transmissão ou a progressão dessas doenças e suas graves consequências. Os testes para as hepatites estão disponíveis em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

O SAE fica na Avenida Guilherme de Paula Xavier (1844) – centro.