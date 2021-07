Saúde mantém calendário da 2ª dose da vacina contra Covid em 3 UBS

Prossegue nesta semana, no período da manhã, o calendário da 2ª dose de vacinação contra a Covid-19 nas Unidades de Saúde do Jardim Damferi, Tropical e no Centro Social Urbano. Nesta segunda-feira (26), devem procurar as unidades quem tomou a primeira dose da Astrazeneca dia 1º de maio ou antes. É obrigatória a apresentação do comprovante da 1ª dose e documentos pessoais.

Ainda da vacina Astrazeneca, na terça-feira (27), serão atendidos os que tomaram a 1ª dose dia 2 de maio ou antes; na quinta (29) quem tomou dias 4 e 5 de maio ou antes e na sexta (30), quem tomou dia 6 de maio ou antes. Já na quarta-feira (28), será a vez dos que tomaram a vacina Sinovac dias 4, 6 e 7 de julho.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, explica que a vacinação por faixa etária para a população em geral depende do envio de novas doses pelo governo do Estado. “Quem já está imunizado com a primeira dose deve ficar atento ao comprovante para não perder os prazos para a segunda dose”, reforça o secretário.