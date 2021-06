Termo de isolamento para pacientes Covid vale para familiares do mesma domicílio

O mesmo termo de isolamento para pacientes diagnosticados com Covid-19 emitido pela UPA passa a valer também para familiares que morem no mesmo domicílio. A decisão, já publicada em decreto em vigor a partir do dia 1º de junho, visa reduzir a movimentação de pessoas na UPA e consequentemente o risco de contaminação.

“Muitas pessoas estavam indo na UPA apenas para obter o atestado exigido pelos seus empregadores porque alguém na residência havia testado positivo. Agora o mesmo documento do paciente vale também para quem mora junto”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O secretário ressalta que a estrutura da UPA está voltada ao atendimento de pacientes com Covid, mas acaba recebendo muitas pessoas assintomáticas por conta da necessidade do documento. “Além de maior aglomeração, ainda sobrecarregava os servidores na Unidade neste momento em que estamos acima do limite da capacidade”, acrescenta o secretário.