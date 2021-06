Gestantes e puérperas foram imunizadas com vacinas da Pfizer

A vacinação de gestantes e puérperas contra Covid-19 em Campo Mourão foi realizada na quinta-feira (03), com a primeira remessa das vacinas da Pfizer que chegaram ao município. Foram 1.170 doses do imunizante enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde.

O prefeito Tauillo Tezelli e o secretário municipal de Saúde acompanharam o atendimento pela manhã, tanto na Casa da Cultura quanto na Unespar para vacinação pelo sistema drive thru. A nova orientação sobre a vacina da Pfizer é para que seja administrada também em duas doses.

“Elaboramos um calendário tentando atender a população da melhor forma possível. No caso das gestantes e puérperas escolhemos essa data específica para que elas não tenham que ficar enfrentando filas junto com outros grupos”, explicou o secretário

Segundo o secretário, cerca de 35 por cento da população adulta já recebeu a vacina. Nesta sexta-feira (4), prossegue a 1ª dose da vacinação até às 13 horas para pessoas com comorbidades com 25 anos completos ou mais (levar atestado médico ou documento comprobatório). Também serão atendidos profissionais das forças de segurança. Já no sábado (05), é a última chamada da primeira dose para idosos acima de 60 anos.