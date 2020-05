Temperatura vai cair, mas cuidados com a dengue devem ser mantidos

Com a previsão de queda brusca da temperatura a partir desta quarta-feira, inclusive com chuvas, há uma tendência de que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue dê uma trégua. No entanto, a secretaria de Saúde alerta que os cuidados de prevenção à dengue devem ser mantidos.

O alerta é feito pelo chefe da Vigilância em Saúde de Campo Mourão, Carlos Bezerra. “No frio a tendência é de tempo mais seco, com menos chuva e com a temperatura mais baixa. Com isso, a água se mantendo gelada, o ovo permanece em latência, mas as medidas de prevenção devem ser mantidas, mesmo no inverno, pois assim que o clima volta a esquentar esses ovos vão gerar novas larvas”, afirma Bezerra.

No período do inverno, os principais criadouros do mosquito são piscinas, pratos de plantas, cisternas, bebedouros de animais, entre outros. “A dengue exige atenção de todos, o ano inteiro.”