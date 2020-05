Empresas de Campo Mourão aderiram ao Momento de Oração

Grande número de lojas e outras empresas de Campo Mourão, localizadas na área central e em bairros da cidade, realizaram um Momento de Oração na abertura dos estabelecimentos na manhã desta terça-feira (5/5). O ato religioso, em agradecimento pelo reestabelecimento das atividades econômicas e pela vida, foi idealizado por empresários locais e apoiado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam).

O Momento de Oração aconteceu das 8h45min às 9 horas, em frente às empresas, com a participação de funcionários, gestores e proprietários dos estabelecimentos. A orientação dos coordenadores do ato foi no sentido de que fossem evitadas aglomerações e que se adotassem todas as medidas preventivas contra a Covid-19 recomendadas pelos órgãos de saúde.

Os funcionários da Acicam reuniram-se em frente ao Centro Empresarial Cidade, onde está instalada a entidade. A oração foi comanda pelo diácono Emerson e o ato teve a participação do presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva.

Pela cidade, o que se viu foram pessoas orando em frente às empresas. Em algumas, grupos maiores. Em outras, de menor porte, uma ou duas pessoas. Algumas de mãos postas, olhos cerrados e compenetradas. Outras ajoelhadas. Mas todas orando pela vida e a retomada das atividades produtivas, pela oportunidade de trabalhar.