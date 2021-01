Técnica de enfermagem é a primeira a ser vacinada contra a covid, em CM

A técnica de enfermagem Marisa Galdino, foi a primeira a receber a vacina contra a covid-19 em Campo Mourão. Em seguida, foi a vez da médica Bianca Galinari, que atua na UTI do hospital Santa Casa, na linha de frente de atendimento aos pacientes contaminados pela doença.

A vacinação acontece no Colégio Estadual Marechal Rondon, onde foi realizado um cerimonial de abertura da campanha. Estiveram presentes o prefeito Tauillo Tezelli; o secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos; o presidente da Câmara, Jadir Pepita; o bispo dom Bruno Versari; o chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, além de outros convidados.

Após discurso das autoridades, comemorando o início da vacinação, as duas profissionais da saúde receberam as primeiras doses. Enquanto isso, outro grupo entre funcionários da saúde e médicos aguardavam a vez na fila para a imunização.

No total, Campo Mourão recebeu 1.329 doses e a previsão é que todas sejam aplicadas entre hoje e amanhã. O município conta com pouco mais de 1,8 mil profissionais da saúde, portanto, ainda será necessário uma segunda etapa, sem previsão de chegada para que todos sejam imunizados. Quem receber a primeira dose agora, deverá ser vacinado novamente daqui a 22 dias.

Marisa, que trabalha na área da saúde há 16 anos em Campo Mourão, e que durante a pandemia está linha de frente do atendimento à covid, na UPA, falou da sensação de receber a vacina, em meio a pandemia que não para de fazer vítimas.

“É uma sensação de alívio, porque a gente vivia com medo. Acho que agora começa uma nova esperança para todos. A gente que trabalha na linha de frente, acompanha o desespero das pessoas, perdendo entes queridos. Esperamos que em breve todos sejam vacinados”, disse Marisa.

A médica Bianca também falou em sensação de alívio, ao receber a vacina. “É uma esperança que começa para chegarmos ao fim dessa tormenta e poder controlar esse caos que estamos vivendo, desde março de 2020. Vejo com uma luz no fim do túnel. Me alivia muito saber que minha equipe estará protegida, pois sei o quanto estão trabalhando desde o início para cuidar dos pacientes acometidos por essa doença. A vacina chega com um aditivo, por isso os cuidados precisam ser mantidos por todos, com uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social”, afirma ela.