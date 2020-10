Taxa de infecção da covid-19 cai, e governo desabilita leitos na S. Casa

Amparado pela redução das taxas de infecção pelo novo coronavírus em Campo Mourão e região, o Governo do Estado do Paraná, desabilitou 15 leitos de enfermaria Covid no hospital Santa Casa. A partir da próxima semana, também serão desabilitados seis leitos de UTI.

O hospital ainda mantém habilitados 10 leitos de enfermaria e nove de UTI. Além das taxas de infecção pelo novo coronavírus que estão em queda no Paraná, a taxa de ocupação hospitalar em decorrência da doença também diminuiu.

Conforme levantamento feito na semana passada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a taxa de ocupação de leitos exclusivos covid-19 dentro da Macrorregião Noroeste está em torno de 40% nas UTIs e 44% para leitos de retaguarda (enfermarias).

Ainda segundo a SESA, o Estado tem acompanhado diariamente o perfil epidemiológico de cada regional, bem como as taxas de ocupação de leitos. A habilitação desses leitos abertos para o atendimento de pacientes da covid-19, geram custos ao Estado, sendo eles usados ou não.

No entanto, a direção da Santa Casa alerta que os cuidados de prevenção ao coronavírus devem ser mantidos, de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde.