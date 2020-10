Rapaz reage a abordagem e acaba baleado pela PM em Engenheiro Beltrão

Um rapaz de 20 anos foi ferido com pelo menos quatro tiros, após reagir a uma abordagem policial, na cidade de Engenheiro Beltrão. A ocorrência foi registrada no final de manhã desta segunda-feira, na avenida Brasil.

De acordo com as informações, por ser um rapaz suspeito na cidade, com passagens pela delegacia, os policiais tentaram fazer a abordagem, mas ele correu para o interior da residência, onde se trancou. A equipe da PM entrou no local, momento em que ele saiu armado com um revólver.

Os policiais então reagiram e o jovem acabou baleado, com pelo menos quatro tiros. A equipe da saúde do município fez o atendimento e o encaminhou até a Santa Casa de Engenheiro Beltrão, de onde em seguida ele foi removido para a Santa Casa de Campo Mourão.

No local, os policiais apreenderam a arma que ele usava, um revólver calibre 38, com uma munição deflagrada e cinco intactas, além de uma pequena quantia de drogas. Segundo a PM, esse rapaz já tem outras passagens pela delegacia e recentemente até entrou em luta corporal com um policial. Ainda segundo a PM, ele tem pelo menos outros três irmãos presos.