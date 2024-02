Procon orienta consumidores para um carnaval seguro

O Procon de Campo Mourão, o Procon-PR e a Febraban divulgaram, nesta sexta-feira (9), dicas para o consumidor se proteger neste carnaval. O objetivo é promover a plataforma “MEU BOLSO EM DIA”, que oferece recursos de educação financeira, conselhos sobre como evitar dívidas, gerenciar finanças e prevenir o superendividamento. A ação é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre o órgão de defesa do consumidor e a entidade que representa as instituições bancárias.

Além disso, estão sendo divulgados áudios que serão encaminhados a todas as rádios do Paraná para alertar o consumidor sobre cuidados que deve ter com seus cartões de crédito e celular, ainda mais em locais onde há grande aglomeração de pessoas.

Sidnei Jardim, Diretor do Procon de Campo Mourão, ressalta que “a prevenção e a informação adequada são fundamentais para que os consumidores não sofram prejuízos durante o Carnaval, já que é comum ocorrerem situações como trocas de cartões, furtos e roubos de celulares, entre outros.”

Ele alerta que, caso um consumidor seja vítima de fraude financeira, é essencial entrar em contato imediatamente com seu banco, registrar um boletim de ocorrência e formalizar uma reclamação junto ao Procon de Campo Mourão, que agora opera em sede própria, localizada na Av. Comendador Norberto Marcondes, 1314, entre a Igreja Presbiteriana Renovada e o Colégio Marechal Rondon. O atendimento é realizado mediante agendamento pelos telefones 1512 e 3525-2588.