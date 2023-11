Sobe para 30 casos de dengue na região da Comcam

Subiu para 30 o número de casos confirmados de dengue na região da Comcam. Ubiratã lidera com cinco, seguido de Araruna e Quinta do Sol com quatro; Goioerê e Moreira Sales (3); Campo Mourão, Iretama, Nova Cantu, Roncador e Terra Boa com dois cada um, e Rancho Alegre do Oeste (1).

O balanço está no informe semanal da dengue divulgado nesta terça-feira (31) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A nível estadual são 450 novos casos, sem óbitos pela doença.

O período sazonal 2023/2024, que teve início em 30 de julho, soma 2.212 casos confirmados e 18.982 notificações em todo Estado. O boletim traz aumento de 538 casos em investigação e 10.150 descartados.

Dos 399 municípios, 148 apresentaram casos autóctones, quando a doença é contraída localmente, e 331 cidades tiveram notificações. As regionais com mais casos confirmados de dengue são Londrina (449), Maringá (445), Paranavaí (260), Paranaguá (218) e Foz do Iguaçu (198).

CHIKUNGUNYA

O mosquito Aedes aegypti também é responsável pela transmissão, além da dengue, da zika e chikungunya. Durante este período, não houve confirmação de casos de zika, com 22 notificações e nenhum óbito confirmado.

O novo boletim confirmou ainda dois novos casos de chikungunya, ambos autóctones. Desde o início do período sazonal já houve o registro de 227 notificações e 14 casos da doença.