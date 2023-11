Vendaval deixou rastro de destruição no cemitério e na prefeitura

O cemitério municipal São Judas Tadeu, foi um dos principais alvos do vendaval que atingiu Campo Mourão nessa segunda-feira, 30. A força do vento arrancou todo o telhado da parte administrativa do cemitério e derrubou dezenas de árvores, algumas pela raiz.

Na queda, árvores e galhos quebraram muitos túmulos e obstruíram as ruas do “campo santo”, tornando o local intransitável. Por ter atingido a rede elétrica, fios arrebentaram aumentando o risco de acidentes.

O cemitério está fechado ao público nesta terça-feira. Equipes da secretaria de Meio Ambiente trabalham no corte de árvores para desobstruir os espaços. Alguns túmulos, se quebraram ficando caixões à mostra.

“Muitas árvores foram arrancadas pela raiz, atingiram túmulos e cabeceiras, deixando caixões à mostra. As equipes estarão trabalhando o dia todo para fazer a limpeza e amenizar os estragos. Também vamos manter contato com os responsáveis pelos túmulos mais danificados”, disse Jane Iori, administradora do cemitério.

Segundo ela, o cemitério já estava todo preparado para receber os visitantes nesta quinta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. “Infelizmente, tudo estava preparado para o Finados, mas essa tempestade causou estragos incalculáveis.”

Assim como o cemitério, o Paço Municipal também foi alvo da tempestade e está fechado ao público nesta terça-feira. Uma forte rajada de vento arrancou telhados de imóveis e o lado e os projetou contra vidraça da prefeitura, causando muitos estragos.

Estilhaços de telhado chegaram a ficar cravados em um armário no departamento de comunicação do paço municipal. Uma jornalista que estava no local se protegeu embaixo de uma mesa. A prefeitura permanece sem energia hoje e os trabalhos de reparos dos estragos se concentram também no local.