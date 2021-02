Situação crítica da Covid-19 será discutida em reunião com a sociedade

Representantes de vários segmentos da sociedade foram convidados pela administração municipal para uma reunião nesta sexta-feira, às 9 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão. Na pauta a situação crítica da pandemia do Covid-19, que obriga a tomada de medidas urgentes voltadas a preservar a saúde da população.

“Estamos com um quadro muito grave, sem vagas no hospital, com o atendimento da UPA no limite, com os casos positivos em alta e precisamos tomar medidas. Para isso, queremos ouvir antes os representantes de diferentes segmentos”, justifica o prefeito Tauillo Tezelli.

“Não temos mais onde colocar pacientes, nem pelo SUS nem por convênios”, avisou na tarde de quarta-feira (24) o médico Renato Gibim, diretor técnico da Santa Casa. Segundo ele a situação já era prevista, visto que grande parte da população não adota as medidas recomendadas pelas autoridades de Saúde.

VACINAS

Também nesta sexta-feira (24) pela manhã a 11ª Regional de Saúde vai distribuir vacinas enviadas pelo governo do Estado para dar continuidade à imunização de idosos acima de 85 anos.