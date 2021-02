11ª Regional de Saúde recebe hoje mais 4.050 doses de vacina

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão receberá nesta quinta-feira, mais uma remessa da vacina CoronaVac/Instituto Butantan. Serão 4.050 doses, as quais serão distribuídas a todos os municípios da região.

O chefe da Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira disse que esse novo lote é destinado aos idosos, com idade de 85 anos acima. “O público-alvo são idosos de 85 anos acima, mas será possível avançar um pouco para as pessoas de 84 anos abaixo, em escala decrescente^, disse Siqueira.

Segundo o chefe da Regional da Saúde, o novo lote de vacinas chega no final da tarde, e a entrega aos municípios acontece amanhã (26), a partir das 9h, na Regional de Saúde.

ESTADO

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu na noite desta quarta-feira (24) uma remessa com 64.800 doses da CoronaVac/Instituto Butantan. Elas chegaram em um voo comercial por volta das 20 horas no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e em seguida foram levadas ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). A distribuição para as regionais de Saúde começa nesta quinta-feira (25).

Foi a segunda remessa que chegou ao Paraná nesta quarta. Pela manhã outras 102.500 doses da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca e a Fiocruz chegaram ao Estado. No total, foram 167.300 doses em apenas um dia, totalizando 706.200 entregues ao Estado desde o começo da imunização.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Pelo plano estadual, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão é vacinar cerca de 4 milhões de pessoas até maio de 2021. A vacinação ocorrerá de acordo com o recebimento dos imunizantes, de forma gradual e escalonada.

Fazem parte dos grupos prioritários, além de profissionais da saúde, indígenas e idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPI), os trabalhadores das forças de segurança, da educação, do transporte coletivo, portuários, caminhoneiros e idosos com mais de 60 anos.