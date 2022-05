SINDECAM e laboratório CENTROVAC em parceria para aplicação de vacinas contra gripe e pneumonia

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Mourão e Região (SINDECAM) firmou convênio com o laboratório CENTROVAC para vacinas de gripe para a comunidade em geral e também aos seus associados e dependentes.

O valor é de R$ 78,00 para vacinas da gripe tetravalente e, R$ 275,00 para vacina de pneumonia 13. O SINDECAM informa ainda que as vacinas estão disponíveis não apenas aos associados, mas para todos que tiverem interesse em comprar a dose.

“Quem tiver interesse e só entrar em contato com o Sindicato, fazer reserva da dose e, no dia 10 de maio, o Laboratório de Maringá estará no sindicato, aqui em Campo Mourão aplicando as doses. O pagamento deverá ser feito na hora, direto ao laboratório”, informa o Sindicato.

Mais informações pelo telefone (44) 3529-3624.