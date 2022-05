Codecam e Seidec divulgam relatóro sobre mercado de trabalho em CM

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico divulgaram nesta terça-feira (03), o Boletim da Movimentação do Mercado de Trabalho em Campo Mourão.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em março, o estado do Paraná gerou 8.638 novos postos de trabalho, uma redução de aproximadamente 69%em relação ao mês de fevereiro de 2022.

Campo Mourão, apesar de apresentar saldo positivo para a geração de empregos em março, também apresentou redução em relação ao mês de fevereiro.

No mês em análise, foram registrados no município 32 novos postos de trabalho. Esse saldo é resultante de 1.103 admissões e 1.071 desligamentos. Já no que se refere ao saldo acumulado no decorrer do primeiro trimestre deste ano, é possível observar a geração de 490 novos postos de trabalho no município. Essas informações podem ser observadas por meio do gráfico abaixo.

Com relação aos empregos gerados por setores econômicos no mês de março, observa-se que o setor que mais empregou foi o de serviços (52 novos postos de trabalho), seguido pelo comércio (16 novos postos de trabalho), e agropecuária (12 novos postos de trabalho). Nos setores da construção e indústria as demissões foram maiores que as admissões neste mês.

Entre as atividades econômicas que mais geraram empregos no município no mês de março destacam-se a fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação, além de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados e outras atividades de serviços prestados.

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pela equipe executiva do CODECAM e SEIDEC, coordenados pela Economista Prof. Dra. Jackeline Favaro e pelo Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico da SEIDEC, Rosinaldo Nunes Cardoso, com suporte das estagiárias Layany Ferreira (Ciências Contábeis – UNESPAR) e Luciana Moreira (Direito – Centro Universitário Integrado).