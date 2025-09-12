Setembro amarelo: CAPS Infantojuvenil de Campo Mourão promove palestras sobre saúde mental no CIEE

Nos dias 8 e 10 de setembro, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ) de Campo Mourão promoveu a ação educativa “Viver com dignidade: do cuidado ao direito” junto aos estudantes do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A iniciativa integra a programação da campanha Setembro Amarelo, voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida.

A atividade foi conduzida pela psicóloga Mônica de Paiva Neves e a assistente social Josiane Leal de Souza, que trouxeram reflexões importantes sobre saúde mental, autocuidado e o papel da sociedade na promoção do bem-estar emocional, principalmente entre adolescentes e jovens em fase de inserção no mercado de trabalho.

Durante a palestra, Mônica destacou a importância de práticas simples, mas significativas, como reservar um tempo para si, aprender a lidar com frustrações e manter a autoestima fortalecida. Ela compartilhou dados alarmantes sobre o suicídio, alertando para a gravidade do problema: “A cada 43 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Isso impactou muito os jovens, porque não se fala o suficiente sobre o assunto. É fundamental termos preparo para lidar com essas situações e sabermos onde buscar ajuda, seja nos CAPS, ambulatórios de saúde mental, escolas ou mesmo com pessoas próximas”, afirmou a psicóloga.

Já Josiane ampliou a discussão para além das questões psicológicas, abordando também fatores biológicos, sociais, econômicos e culturais que afetam a saúde mental. “Reforcei a importância das relações sociais e do fortalecimento de vínculos. O isolamento pode agravar os problemas emocionais. É preciso enxergar a saúde mental como um direito garantido, e lembrar que o SUS oferece atendimentos gratuitos e especializados nesse campo”, explicou.

Ela também chamou a atenção para os impactos do uso excessivo das redes sociais, especialmente entre os jovens, e reforçou a necessidade de falar sobre o tema com naturalidade e responsabilidade: “Falar sobre saúde mental ainda é delicado, mas extremamente necessário. Nosso objetivo é valorizar a vida e mostrar que pedir ajuda é um ato de coragem”.