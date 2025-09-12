Araruna terá o 7º Encontro de Carros Antigos neste fim de semana

A Associação da AJ Rorato de Araruna será palco neste fim de semana, do 7º Encontro de Carros Antigos. O evento começa às 15h deste sábado e prossegue durante o domingo.

O encontro reunirá centenas de expositores apaixonados pelo universo automobilístico que fizeram sucesso em décadas passadas.

Também haverá atrações voltadas para toda a família como praça de alimentação com Food Trucks, brinquedos infláveis e parquinho gratuito. A entrada para o público em geral é gratuita.

Para os expositores de motos antigas e alta cilindrada haverá cobrança no valor é de R$ 20,00 mais um litro de leite ou um quilo de alimento não perecível para ser doado à Pastoral da Criança.

Os participantes de outros municípios poderão acampar e levar churrasqueira e cooler. No domingo, 14, tem show ao vivo com o DJ Testinha. Já confirmaram presença proprietários de carros antigos de Guaira, Mandaguaçu, Maringá, Campo Mourão e de várias cidades da região.