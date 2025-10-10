SESA não confirma intoxicação por metanol em Campo Mourão

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divulgou uma nota à imprensa nesta sexta-feira, 10, com esclarecimentos sobre os casos de intoxicação por metanol no Paraná. O curioso é que o relatório não inclui Campo Mourão entre as cidades com casos confirmados, diferente do que a Secretaria Municipal de Saúde havia informado na quarta-feira, 8, quando confirmou a intoxicação de um jovem de 20 anos.

Na verdade, Campo Mourão não aparece nem mesmo na lista de cidade com casos suspeitos pelo órgão estadual. Segundo a SESA até esta quinta-feira o Paraná tinha três casos diagnosticados, todos de Curitiba.

Seguem em análise, conforme o relatório, outros três casos: um de Curitiba (mulher de 17 anos) e um de Maringá (homem de 27 anos), que seguem internados em serviço de saúde, e outro de Toledo (homem de 27 anos) que evadiu do serviço de saúde.

“É preciso destacar que nem todos os casos de ingestão de bebida alcoólica configuram intoxicação por metanol”, menciona a nota.

Na quarta-feira, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Mourão, o hospital Santa Casa confirmou o primeiro caso de intoxicação por Metanol na cidade.

O paciente, um jovem de 20 anos, já havia recebido alta hospitalar. Segundo o relato do jovem, os sintomas começaram após ter ingerido bebidas destiladas (vodka e gim) em um bar da cidade.

Durante todo o atendimento, o paciente permaneceu monitorado, hidratado e medicado. Com o agravamento do quadro clínico, foi transferido para o Hospital Santa Casa, onde recebeu o tratamento indicado para o caso e já teve alta.

NOTA À IMPRENSA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vem se mantendo alerta no atendimento aos casos suspeitos de intoxicação exógena por metanol associados à ingestão de bebida alcoólica. Destaca que se trata de um Evento de Saúde Pública e que está sensível à situação, com todos os serviços da Rede de Atenção à Saúde do Paraná em alerta para a detecção precoce e o manejo oportuno de todos os possíveis casos.

Os casos atualizados nessa quinta-feira (9), registram mais um suspeito, um paciente de Curitiba. O homem de 65 anos alegou ter ingerido bebida alcoólica e está internado em um serviço de saúde da capital. A Sesa já orientou que seja realizado coleta de material para análise laboratorial.

O Paraná segue com três casos diagnosticados – Todos os pacientes (homens de 36, 60 e 71 anos residentes na capital) permanecem internados, recebem acompanhamento médico especializado e apresentam melhoras.

Seguem em análise outros três casos – Um de Curitiba (mulher de 17 anos) e um de Maringá (homem de 27 anos), que seguem internados em serviço de saúde, e outro de Toledo (homem de 27 anos) que evadiu do serviço de saúde.

A Sesa descartou notificações de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Cruzeiro do Oeste. Na quarta-feira (8) a secretaria notificou e já descartou dois casos, um de Curitiba (homem, 30 anos) e um de Piên (homem, 20 anos).

Ao todo, o Paraná já registrou 12 notificações, sendo três confirmados, cinco descartados e quatro suspeitos.

Atenção – É preciso destacar que nem todos os casos de ingestão de bebida alcoólica configuram intoxicação por metanol. Para que um caso se enquadre como uma suspeita, existem critérios que precisam ser observados: epidemiológico e clínico associado a alterações laboratoriais como acidose metabólica.

Para confirmação, existe o critério laboratorial que detecta o metanol no sangue ou urina. Dessa forma, apenas os sintomas clínicos não são suficientes para confirmação. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que orientam sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná