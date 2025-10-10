Homem procurado pela justiça é detido por importunação sexual em Mamborê

Um homem foi preso na tarde de ontem na cidade de Mamborê, acusado de importunação sexual. A mulher, cuja idade não foi informada, contou à Polícia Militar que retornava do trabalho para casa, quando ao passar por determinada rua, o indivíduo exibiu suas partes íntimas e fez gestos obscenos em sua direção.

A vítima conseguiu chegar em segurança à residência e, em seguida, entrou em contato com a equipe policial via aplicativo de mensagens, manifestando interesse em representar contra o autor.

Com base nas informações repassadas, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e localizaram o suspeito em frente à residência. Durante a abordagem e verificação dos documentos, foi constatado que havia contra ele um mandado de regressão de regime expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Questionado sobre o ato de importunação, o homem inicialmente negou, mas posteriormente confessou que “não resistiu à tentação” ao ver a vítima passar.

Diante do flagrante e do mandado de prisão em aberto, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mamborê para os devidos procedimentos. A vítima acompanhou a equipe para prestar depoimento.