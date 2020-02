Servidores municipais em mutirão contra dengue em espaços públicos

A operação de “guerra” que o município de Campo Mourão desencadeou contra a proliferação do mosquito da dengue tem envolvido todos os segmentos da comunidade. Nesta sexta-feira (21) servidores municipais com cargos comissionados realizaram um mutirão, junto com agentes de endemias, para recolher materiais que podem acumular água no Cemitério Municipal São Judas Tadeu.

“Os servidores foram chamados para fazer esse trabalho nos espaços públicos, que terá continuidade na próxima semana, assim como professores e alunos estão realizando também no entorno das escolas”, disse o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique do Santos, que participou da ação.

A Vigilância em Saúde tem realizado reuniões com diferentes segmentos, onde são apresentados números e pedidos de apoio. Na semana passada, cerca de 90 pessoas participaram de mais uma caminhada ecológica em vários bairros, com envolvimento de três associações de moradores. A próxima caminhada está agendada para o dia 29 de fevereiro.

“Se a população não se envolver vamos perder essa batalha. Pelos números e avaliação do trabalho diário dos agentes de endemias estimamos que no início de março já teremos uma epidemia, com mais de 300 casos positivos”, lembra o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.