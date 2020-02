Operação Carnaval da PRE inclui ação contra dengue

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do posto de Peabiru iniciou nesta sexta-feira, a operação Carnaval nas estradas da região, com uma novidade. Além da fiscalização de rotina, os policiais estarão distribuindo panfletos com informações sobre o combate à dengue.

O objetivo é somar forças com outros órgãos para tentar minimizar o quadro grave da doença que tomou conta de diversas cidades pelo estado, principalmente na região de Campo Mourão. “Toda ação é importante para que possamos conscientizar a todos sobre a gravidade da dengue”, disse o subtenente Eduardo, do posto da PRE de Peabiru.

Sobre a operação Carnaval, a fiscalização será intensificada nos trechos mais críticos das estradas. Os policiais estarão atentos para coibir embriaguez ao volante, alta velocidade, falta de itens de segurança, além de outros.

“Estaremos fazendo uso de radares e bafômetros para o controle da embriaguez ao volante. Também orientamos para que seja feita uma boa revisão no veículo antes da viagem para evitar acidentes”, declarou o policial.

O subtenente ainda alerta para o uso de cadeirinha ou acento de elevação, dependendo da faixa etária da criança. Também orienta para que mantenha os faróis acesos, mesmo durante o dia. “Sua família é seu maior patrimônio, portanto faça uso dos itens de segurança.”