Serviços de especialidades médicas e atenção à saúde da mulher e criança mudam de endereço em CM

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o Centro Municipal de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança estão atendendo em novo endereço: Avenida Manoel Mendes de Camargo, 550, no centro da cidade.

A mudança faz parte do projeto de reestruturação da rede municipal de saúde, que prevê a transformação das antigas instalações dos dois serviços em um novo Pronto Atendimento 24h, no Lar Paraná.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak, a alteração foi planejada para melhorar a estrutura de atendimento e ampliar a capacidade de resposta da rede. “Essa mudança permite que continuemos oferecendo o atendimento especializado à população, enquanto avançamos na implantação de um novo Pronto Atendimento no Lar Paraná, que funcionará 24 horas, e será fundamental para reforçar o atendimento em Campo Mourão”, destacou.