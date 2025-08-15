Homem é preso pela PRF, em Campo Mourão, com 200 celulares escondidos em bancos de carro
Por Redação Tasabendo em 15 de agosto, 2025 às 11:34
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (15), 200 aparelhos celulares que estavam escondidos no interior dos bancos de uma camionete. A abordagem ocorreu na Unidade Operacional da PRF, em Campo Mourão, na rodovia BR-369.
Durante a fiscalização, os policiais localizaram os eletrônicos, avaliados em 300 mil reais, ocultos nos assentos do veículo. O motorista informou que a carga tinha como destino a cidade de Goiânia (GO).
O homem foi preso em flagrante pelo crime de descaminho. Ele, junto com a mercadoria, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Maringá.
