Senac Campo Mourão promove campanha especial com exames preventivos e testes rápidos durante o Outubro Rosa

Em apoio à campanha Outubro Rosa, o Senac Campo Mourão realizará uma ação especial voltada à saúde da mulher, com a oferta de exames preventivos de colo de útero (Papanicolau) e testes rápidos de HIV e Sífilis. A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, especialmente no cuidado com a saúde feminina.

No dia 29 de outubro, das 13h30 às 17h30, a unidade contará com o apoio de um grupo da Atenção Básica de Saúde, responsável pela aplicação dos testes rápidos de HIV e Sífilis. A coleta do exame Papanicolau será realizada pela profissional Maria Cleuza, no mesmo horário.

Já no período noturno, tanto no dia 29 quanto no dia 30 de outubro, as profissionais Maria Cleuza e Daiane estarão à disposição das 19h30 às 22h, na sala 4 do Senac Campo Mourão, para realizar os exames preventivos e os testes rápidos.

Uma observação importante: os exames serão realizados exclusivamente em mulheres residentes em Campo Mourão, pois o resultado será enviado diretamente à residência da paciente. Com o exame em mãos, a mulher poderá procurar a unidade de saúde mais próxima para dar continuidade ao acompanhamento necessário.

O evento acontecerá no Senac Campo Mourão, localizado na Rua São Josafat, nº 1651.

Serviço:

📍 Senac Campo Mourão – Rua São Josafat, nº 1651

📅 Dias – 29 e 30 de outubro

🕒 29/10 – 13h30 às 17h30 e 19h30 às 22h

🕒 30/10 – 19h30 às 22h