Homem é preso acusado de importunar sexualmente e ameaçar adolescente em Luiziana

Uma adolescente de 17 anos procurou o Destacamento da Polícia Militar de Luiziana nessa segunda-feira, 27, acompanhada da mãe, para denunciar um homem que, segundo ela, vinha a perseguindo e a importunando sexualmente há alguns dias.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito enviava mensagens pelo Facebook com conteúdo de cunho sexual, afirmando que queria manter relações com ela e fazendo ameaças, como: “Se você não ficar comigo, vou pegar você.”

Ainda conforme a adolescente, na tarde de ontem, ao sair da escola e passar em frente a um bar onde o homem estava, ele perguntou por que ela não queria ficar com ele e, após a negativa, passou a segui-la por alguns metros.

A mãe da jovem contou que, momentos depois, o homem foi até a residência da família e começou a proferir xingamentos e ameaças, dizendo: “Eu te pego, sua filha de uma p…”. Ao perceber a presença da mãe, o autor fugiu do local.

Com base nas informações, a equipe policial realizou patrulhamento e localizou o suspeito em frente à sua casa. Durante a abordagem, ele se negou a acatar as ordens dos policiais e tentou se refugiar no quintal, afirmando que a equipe não poderia entrar.

Diante da resistência, os policiais utilizaram força moderada para contê-lo e procederam com o algemamento. O homem foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.

Segundo a PM, o detido foi informado sobre seus direitos constitucionais e permaneceu algemado devido ao risco de fuga e para garantir sua integridade física.