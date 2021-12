IDEA5 e EmpreendeWeek premiam vencedores do evento NASA Space Apps CM

Os três grupos vencedores do NASA Space Apps Campo Mourão, evento promovido pela agência espacial americana e que é considerada a maior maratona de programação do mundo, receberam os prêmios na sexta-feira (3) na sede do IDEA5 Coworking (Casa do Empreendedor).

O 1º lugar, que levou como prêmio um cheque de R$ 2,5 mil foi a equipe LAMP, formada pelos alunos da UTFPR Felipe Archanjo da Cunha Mendes; Maria Eduarda Guedes dos Santos; Pamella Lissa Sato Tamura e Luis Felipe Galleguillos Campos. Eles concorreram com o projeto BOIA, uma plataforma de monitoramento guiada a partir de câmeras e rastreadores de satélite instaladas em bóias que contém um receptor GPS, IOT para rastrear o caminho dos resíduos plásticos no litoral brasileiro.

O 2º lugar levou um cheque de R$ 1,5 mil como projeto SIPE – Sistema Inteligente de Plantio Espacial, para manter a nutrição de até seis tripulantes em viagens espaciais longas. A equipe é formada por alunos do SESI de Cianorte, Cebolinha; Bruno Carlos Comar; Maria Gabriela Amorim Ferreira; Filipe Ramos Fernandes Chagas e Helloá Nathálie; Maria Eduarda Ortega Maioli.

Para o 3º lugar o prêmio foi de R$ 1 mil, conquistado pela equipe de alunos da UNESPAR campus Campo Mourão: Vanessa Suelen Alves dos Santos; Rafael Lima de Souza Siqueira; Felix Rodrigo Coutinho; Eros Dias Gonçalves e Barbara de Oliveira Marques. Eles desenvolveram um projeto denominado SARC – Sistema de Agua Resistente a Catástrofes, destinado a populações que estão sujeitos a devastações e catástrofes ambientais, preservando a água da chuva e sistema de filtragem resistente para até 15 famílias.

Os projetos foram avaliados por uma das únicas bancas 100 por cento femininas do país, composto por pesquisadoras, professoras e executivas de Campo Mourão. O NASA International Space Apps Challenge Campo Mourão foi realizado pela Associação de Empreendedorismo e Inovação IDEA5, fundada pela Fundação Educere, Sebrae, UTFPR, SICOOB e Prefeitura Municipal de Campo Mourão, e encerrou a programação do Empreende Week 2021, que este ano teve o patrocínio da FIEP e da COPEL.