Semana começa com mais uma morte por covid-19 em CM

Campo Mourão registrou mais uma morte pelo coronavírus, subindo para 31 o número de óbitos pela doença no município. A vítima é um empresário do Lar Paraná, de 48 anos.

De acordo com as informações, ele faleceu na madrugada desta segunda-feira, no hospital Santa Casa de Campo Mourão. A nível regional, já são 93 mortes pela covide-19, em 21 municípios.

Neste domingo, segundo o boletim divulgado pela secretaria de Saúde, Campo Mourão registrou mais cinco casos da doença, elevando para 1.183 casos positivos. Na UTI Covid, estão dez pessoas internadas e outros 14 na Enfermaria Covid.