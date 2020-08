Acidente deixa motorista preso às ferragens na PR 553, em Mamborê

Uma colisão entre um veículo Fiat Uno e um GM/Astra, deixou ao menos três feridos, em Mamborê. O acidente ocorreu por volta das 20h30 desse domingo, na rodovia PR 553, trecho de acesso entre a cidade de Mamborê e a rodovia BR 369, nas proximidades do conjunto Bela Vista (Morro do Lagarto).

Segundo as informações, o Uno era conduzido por um jovem de iniciais L.E.P. e acabou batendo de frente com Astra. Com o impacto, o motorista do Fiat ficou preso ás ferragens.

Uma jovem que também estava no Fiat, não se feriu. No Astra, o motorista também estava acompanhado de outra pessoa e ambos foram atendidos pela equipe de Saúde do município, sendo encaminhados ao Centro de Saúde da cidade. Eles passam bem.

A equipe da Polícia Militar de Mamborê prestou apoio, sinalizando o trânsito. Equipes do Samu e duas unidades do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão também estiveram no local.

Os Bombeiros tiveram que cortar o Fiat Uno para retirar o condutor que estava preso entre as ferragens. Ele foi encaminhado pelo Samu para atendimento médico em Campo Mourão. As causas ainda serão apuradas.

Informações: Cidade Destaque